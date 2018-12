Nuovo scandalo per Il Mondo di Patty: anche i maschi della serie sono stati vittime di molestie sessuali – i dettagli

Non accenna a placarsi lo scandalo che ha travolto Il Mondo di Patty. Mentre Juan Darthes ha lasciato l’Argentina dopo le accuse di violenza sessuale fatte da Thelma Fardin, adesso sono due attori della serie a fare una nuova denuncia.

Qualche giorno fa Rodrigo Velilla ha detto di essere stato vittima di molestie da parte di un produttore di Patito Feo. Rodrigo è tornato in tv ed ha dichiarato che altri maschi de Il Mondo di Patty sono stati molestati e che ha già incontrato uno di loro per denunciare il presunto molestatore. Il ragazzo ha anche intenzione di parlare con gli altri ragazzi per agire legalmente in gruppo.

“Come ho già detto l’altra settimana, anche io ho sofferto di molestie. Violenze psicologiche, ma soprattutto molestie sessuali come Thelma. Non solo io, ma anche molti maschi della serie. A farcele è stato un potente e famoso produttore. Io ero confuso e ho finito per accettare e normalizzare la cosa, perché ero piccolo e anche gli altri ragazzi hanno reagito come me. Però ho detto di no alle proposte. L’uomo adulto in questione ha molestato, ma ha anche aggredito qualcuno. Questo produttore che molestava i maschi sessualmente, una volta ha picchiato un ragazzino. Questo molestatore è una persona malvagia che un anno fa ha difeso Darthés e ha insultato Griselda su Twitter. È un uomo famoso che abusa dei ragazzi. Se non accetti le sue molestie e le sue proposte indecenti ti fa fuori dai cast o peggio. Lui aveva circa 40 anni. Ho già parlato con un altro ragazzo abusato e lo denunceremo. Spero di incontrarmi anche con gli altri ragazzi molestati per intraprendere azioni legali insieme contro questo produttore.”

Adesso quindi in tribunale, oltre a Juan Darthes, ci finirà anche un produttore di Patito Feo.

Secondo i fan argentini de Il Mondo di Patty, il produttore che Rodrigo e l’altro attore della serie vogliono denunciare potrebbe essere quello di cui ha parlato Nico Torca.

Thelma Fardin, Calu Rivero, Brenda Asnicar, Rodrigo Velilla, Nico Torca e adesso a quanto pare anche altri maschi dello show. O sono tutti bugiardi o effettivamente più di un adulto di quella produzione si è approfittato di un cast composto da ragazzini.