Scandalo Pamela Prati: chieste decine di migliaia di Euro, lei scappa da Mediaset – Barbara d’Urso la smaschera

Ieri sera Pamela Prati avrebbe dovuto essere una degli ospiti di Live Non è la d’Urso, ma poco prima della diretta è scappata ed è tornata a Roma. Barbara d’Urso ha smascherato durante il programma le richieste folli del team di Pamelona.

Fino al martedì sera la Prati e i suoi avvocati avevano programmato l’ospitata a titolo gratuito, ma qualcosa è cambiato il giorno della messa in onda. Gli avvocati della showgirl hanno chiesto le domande che Barbara avrebbe posto alla loro assistita e la dichiarazione scritta che la d’Urso sarebbe stata dalla parte della Prati, tanto da chiudere l’intervista con un abbraccio.

Come se non bastasse, al produttore di Live Non è la d’Urso è arrivato un messaggio con una richiesta di decine di migliaia di euro per l’ospitata, che ovviamente è saltata per volere di Barbara e dei suoi autori.

Quando uno pensa che la Prati non possa cadere più in basso, lei riesce sempre a stupirci. Dopo aver mentito a milioni di telespettatori parlando di minori in tv, adesso prende in giuro professionisti presentandosi a titolo gratuito, per poi chiedere cifre assurde.

Personalmente ritengo che tra le tre protagoniste di questa storia, la Prati ad oggi ne esca come la peggiore, complice anche questo vergognoso episodio.

“Non vorrei parlare di ricatto, ma ci è stato detto che se non avessimo pagato una cifra molto alta, decine di migliaia di Euro, Pamela Prati non sarebbe scesa dalla macchina. – ha detto Barbara d’Urso – Noi abbiamo deciso quindi che poteva tranquillamente non scendere dalla macchina”.

“Dovevo essere dalla sua parte”

