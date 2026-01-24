Carlo Conti nella bufera, deve cacciarla immediatamente o Sanremo non può continuare

Il mondo della musica italiana è di nuovo scosso da una forte ondata di indignazione. Questa volta, l’oggetto del contendere è una delle voci più riconoscibili e amate del panorama nazionale e internazionale. Non è la prima volta che una scelta artistica scatena un dibattito acceso, ma ciò che rende questa situazione peculiare è la rapidità con cui il disappunto si è trasformato in una vera e propria tempesta social, mettendo in luce dinamiche che vanno ben oltre il mero giudizio estetico o musicale, suggerendo possibili retroscena inattesi.

L’episodio ha radici in una recente rielaborazione di un brano vincitore del Festival di Sanremo 2023. La reinterpretazione, pubblicata in diverse versioni linguistiche e con una collaborazione d’eccezione, ha subito sollevato un coro di voci critiche. “Troppo presto”, “un’appropriazione indebita”, sono solo alcuni dei commenti che hanno iniziato a circolare, alimentando un fuoco di polemiche che, a molti osservatori, è sembrato eccessivo e pretestuoso. Ma è davvero solo una questione di tempistiche o di gusto musicale a scatenare tanta veemenza? Sembra che dietro a questa apparente “guerra tra fan” si nascondano motivazioni ben più complesse e di natura politica, pronte a strumentalizzare qualsiasi mossa di figure popolari per obiettivi non dichiarati. In questo momento Carlo Conti è nella bufera, ma per ora tutto tace su Sanremo.

Il cuore della controversia: Una cover, mille significati

La protagonista di questa vicenda è Laura Pausini, l’artista che ha scelto di dare la sua interpretazione a “Due vite” di Marco Mengoni, brano trionfatore a Sanremo lo scorso anno. La Pausini ha rilasciato una versione italo-francese, intitolata “La Dernière Chanson”, in duetto con Lieb, giovane finalista del talent francese Star Academy. Un’operazione che, come consuetudine nel mondo della musica, si presume abbia avuto il pieno consenso di Mengoni e del suo staff, trattandosi di una cover che è, per definizione, un sincero omaggio all’originale.

Eppure, sui social, la reazione è stata tutt’altro che benevola. Gli “haters” si sono scatenati, accusando la cantante di “urlarci sopra come suo solito” e di essersi “appropriata” troppo presto di un brano ancora fresco nella memoria collettiva. Tuttavia, queste critiche sembrano essere solo la punta dell’iceberg di un malcontento che affonda le radici in presunte posizioni politiche dell’artista. Si percepisce una volontà di colpire non tanto la scelta musicale, quanto la figura pubblica di Laura Pausini, vista da alcuni come non abbastanza “schierata”.

Non è un mistero che Laura Pausini sia finita più volte nel mirino per la sua “neutralità”. L’episodio più citato è il suo rifiuto di cantare “Bella Ciao” in una televisione spagnola nel 2022, definendola “troppo politica”. Un episodio che, per alcuni, sarebbe la “prova del nove” del suo orientamento. Le recenti polemiche si inseriscono in questo filone, trasformando una semplice cover in un casus belli ideologico, alimentato da una certa “sinistra politica pop” che cerca in ogni occasione di gettare discredito su personaggi di ampia popolarità non allineati.

Tra difesa autorevole e strumentalizzazioni politiche

Di fronte a questa shitstorm, non sono mancate le voci in difesa della Pausini. Tra queste, quella di Fiorello, che ha dichiarato: “Le canzoni sono di tutti, non esiste che una canzone sia intoccabile. Tutti abbiamo fatto cover di brani che sono stati pietre miliari. Una cover è un omaggio, un segno di stima. Mengoni avrà anche ringraziato Laura”. Una difesa autorevole, ma che spesso si scontra con la logica distorta dei social, dove il rumore e l’insulto prevalgono sull’opinione costruttiva, e dove l’obiettivo è spesso demolire piuttosto che discutere.

Il vero nocciolo della questione sembra risiedere nella tendenza, sempre più diffusa, a politicizzare ogni aspetto della vita pubblica, inclusa l’arte e l’intrattenimento. La popolarità di Laura Pausini, la sua capacità di rimanere un’icona trasversale e apparentemente “apolitica”, la rende un bersaglio “perfetto” per chi cerca di strumentalizzare qualsiasi gesto per fini ideologici. La critica non è più sul merito artistico o sulla qualità dell’interpretazione, ma si trasforma in un attacco alla persona e alle sue presunte affinità politiche, arrivando a considerare “colpevole” persino la sua mancanza di “schieramento”, un vero e proprio cortocircuito ideologico.

Sanremo, in questo contesto, diventa spesso un palcoscenico non solo per la musica, ma anche per battaglie culturali e politiche sotterranee. La scelta di un artista, la rielaborazione di un brano, possono essere lette come segnali, “prove” di un allineamento o di una distanza da certi poteri. Questa vicenda dimostra ancora una volta come il confine tra arte e politica sia sempre più labile nel dibattito pubblico italiano, e come le icone pop, indipendentemente dalle loro intenzioni artistiche, possano ritrovarsi involontariamente al centro di dispute che vanno ben oltre le semplici note di una canzone, trasformandosi in veri e propri simboli di scontro ideologico.