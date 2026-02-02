Vittorio Sgarbi, arrivata in queste ore la notizia: la situazione è drammatica | Una scelta difficile

Questo provvedimento giudiziario non è sorto dal nulla, ma è il risultato di un procedimento avviato su richiesta della figlia di Sgarbi, Evelina, la quale ha chiesto la nomina di un amministratore di sostegno per il padre. Una mossa che suggerisce una situazione delicata e potenzialmente problematica, lontana dai riflettori che solitamente illuminano le gesta teatrali del professore. L’eco di questa vicenda si diffonde rapidamente, sollevando interrogativi sulla reale condizione di salute di una figura pubblica che ha sempre fatto della sua lucidità e del suo intelletto un marchio distintivo. La necessità di un intervento legale di tale portata indica che la questione è ben più profonda di una semplice disputa familiare, toccando aspetti cruciali della capacità individuale di autodeterminazione.

Perizia medica: perché è cruciale e cosa implica.

La complessità della situazione ha spinto il giudice a procedere con cautela e rigore. Per fare piena luce sulle capacità di Vittorio Sgarbi, è stato nominato un consulente tecnico d’ufficio (CTU), in particolare una psicologa psicoterapeuta. Il suo compito sarà quello di condurre un’indagine approfondita, esaminando gli atti, acquisendo la documentazione sanitaria esistente e raccogliendo informazioni dai medici che hanno avuto Sgarbi in cura. L’obiettivo primario è accertare se il critico d’arte «presenti condizioni psicologiche, psicopatologiche o cognitive tali da incidere sulla capacità di autodeterminarsi in relazione al compimento di atti di straordinaria amministrazione e all’esercizio dei diritti personalissimi».

Questo tipo di perizia è un passaggio fondamentale in casi dove si sospettano compromissioni delle facoltà mentali che possono influenzare la capacità di una persona di gestire autonomamente la propria vita e i propri affari. La questione non riguarda solo la sfera economica o amministrativa, ma si estende alla capacità di prendere decisioni che toccano la propria identità e il proprio benessere. L’attività peritale ha scadenze precise: dovrà essere completata entro il 31 maggio, e Sgarbi stesso sarà ascoltato dal giudice entro il 15 febbraio. Questi termini stringenti sottolineano l’urgenza e la serietà con cui il tribunale sta affrontando la vicenda, cercando di garantire una valutazione esaustiva e imparziale.

La battaglia di Evelina: salute del padre e il diritto alla privacy.

L’avvocato Lorenzo Iacobbi, che rappresenta Evelina Sgarbi, ha espresso soddisfazione per le decisioni del giudice. Un punto cruciale della vicenda è stato l’accesso alle cartelle cliniche del professore. Nonostante la difesa di Sgarbi avesse tentato di opporsi alla divulgazione, richiedendo la secretazione dei documenti, la giudice Paola Scorza ha rigettato tale istanza, consentendo ai CTU di consultare liberamente la documentazione. Questa trasparenza è stata considerata essenziale per un contraddittorio equo e per permettere una valutazione completa delle condizioni di salute di Sgarbi.

«Noi abbiamo a cuore la salute del Professore. Vogliamo salvare l’uomo e non il personaggio», ha ribadito l’avvocato Iacobbi, sottolineando che la richiesta di Evelina non è mossa da interessi economici. L’obiettivo, fin dall’inizio, è stato quello di ottenere chiarezza sulle reali condizioni di salute del padre, un’esigenza sentita con particolare urgenza dopo che il critico d’arte sarebbe stato ricoverato «in condizioni davvero disperate». La figlia, impedita in passato di accedere a informazioni vitali sulla salute paterna a causa di “un muro della privacy”, ha visto nel ricorso al Tribunale l’unica strada percorribile per tutelare il benessere del genitore. La vicenda si configura come una dolorosa ma necessaria ricerca della verità, che mira a salvaguardare la persona prima ancora del personaggio pubblico.