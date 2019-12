Scandalo per il wrestler omofobo Lars Sullivan: spuntano suoi video gay per adulti

Lars Sullivan è un noto wrestler, che qualche anno fa è stato al centro di una polemica nata a causa di alcuni suoi post omofobi e razzisti pubblicati su un forum di bodybuilding. Proprio per le farsi scritte da Lars, la WWE ha deciso di fargli pagare una sanzione amministrativa di ben 100.000$. Sullivan in quell’occasione si è scusato con chiunque si sia sentito offeso dalle sue parole, ma ha poi giustificato i post dicendo che lui ama trollare tutti e che non pensava nemmeno mezza riga di quanto scritto.

Ieri Lars è tornato a far parlare di sé, ma non per la sua presunta omofobia. Qualche suo fan ha scoperto che il wrestler nel 2009 ha girato alcuni video gay per adulti (sia solo, che in compagnia di altri ragazzoni e che potete vederli tutti su Bitchy X). Quando lavorava per queste case di produzione di video per adulti, Lars si faceva chiamare ‘Mitch Bennett’.

La sua pagina Wikipedia è già stata modificata, aggiungendo le nuove informazioni sulla sua carriera.



Poco male, se non riuscirà a tornare nel mondo del wrestling (adesso è fermo per un infortunio), Lars potrà sempre fare un bel comeback come collega di Diego Sans e Brent Corrigan.

Mitch looks awfully familiar lmao pic.twitter.com/QVwoYoYeuK — Niko Exxtra (@NikoExxtra) December 29, 2019

Lars Sullivan being racist and homophobic online, but gay for play in real life has got to be the final twist of 2019: pic.twitter.com/pZKu8OcTO7 — Leon Langford (@MasonLLL) December 29, 2019

Hold upppppp!!! Idk who Lars Sullivan is but I do remember Mitch Bennett from Randy Blue. Omg he a homophobe?? — Red (Thee Scorpio) Truth (@BeatricetheGold) December 29, 2019

Fonte: Spazio Wrestling, Zonawrestling