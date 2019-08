Ecco chi ha scartato Maria De Filippi come conduttrice di Amici Vip

Amici Vip debutterà a fine settembre su Canale Cinque non appena Alessia Marcuzzi chiuderà la seconda edizione di Temptation Island Vip (che vedrà nel cast Damiano Er Faina, noto sul web per le sue dichiarazioni contro i gay) e come già sappiamo la conduttrice ufficiale sarà Michelle Hunziker.

Michelle – come svelato ieri – condurrà però solo cinque (di sei) puntate, dato che la prima la presenterà Maria De Filippi. Il suo nome, come riportato dal settimanale Chi, è stato scelto proprio dalla De Filippi dopo aver rifiutato l’auto-candidatura di Wanda Nara che si era offerta per il ruolo di conduttrice.

“Wanda Nara si è presentata ai provini di Amici Vip, ma nella sua testa non c’era la volontà di parteciparvi come concorrente, bensì come conduttrice: è stata così rispedita a casa”.

Michelle e Maria riusciranno a rendere un successo la prima edizione di Amici Vip?

L’unica concorrente che vorrei nel cast di questa trasmissione in qualità di cantante sarebbe lei: