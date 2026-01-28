Uomini e Donne, abbiamo la data della scelta di Cristiana | Ecco quando andranno in onda le puntate attesissime

Dopo l’epilogo del percorso di Flavio Ubirti, i riflettori sono ora puntati su Cristiana Anania, la cui decisione finale è ormai alle porte. Il suo cammino nel programma non è stato privo di ostacoli e momenti di forte intensità, culminati in scontri a tratti accesi, in particolare con Sara, una figura che ha animato non poco le dinamiche del trono. Molti ricorderanno come Sara, inizialmente favorita e sostenuta dalla conduttrice, si sia ritrovata inaspettatamente senza nessuno, una svolta che ha sorpreso parecchi telespettatori. La scelta di Cristiana, dunque, non è solo la conclusione di un percorso, ma anche il culmine di una serie di vicende che hanno tenuto il pubblico con il fiato sospeso. I fan del celebre dating show di Canale 5 sono impazienti di assistere a questo momento cruciale, domandandosi quando finalmente potranno vedere in onda l’attesa decisione della tronista. L’interrogativo è sulla bocca di tutti: quando verrà trasmesso l’episodio che svelerà il nome della persona scelta da Cristiana, e come si evolverà la sua storia d’amore lontano dalle telecamere?

Ecco quando la decisione andrà in onda su canale 5

LEGGI ANCHE LEGGI ANCHE Uomini e Donne, Cristiana ha scelto proprio lui: il pubblico non è d’accordo | Tempo di scadenza Cristiana Anania ha finalmente preso la sua decisione a Uomini e Donne! Scopri chi ha conquistato il cuore della tronista in un percorso emozionante e ricco di sorprese. Vai all'articolo

Le anticipazioni riguardo la messa in onda della tanto attesa scelta di Cristiana Anania sono finalmente giunte, dissipando ogni dubbio sull’attesa. Contrariamente a quanto spesso accade con decisioni che si protraggono per settimane, gli spettatori non dovranno attendere un mese o più per scoprire l’epilogo della sua avventura. Secondo le indiscrezioni trapelate, in particolare quelle riportate da Lollo Magazine, le puntate speciali dedicate alla scelta di Cristiana saranno trasmesse su Canale 5 in un arco temporale molto ristretto, precisamente tra venerdì e lunedì prossimi. La trasmissione sarà divisa, come da tradizione consolidata del programma, in due parti distinte. La prima vedrà protagonisti i momenti salienti delle ultime esterne che Cristiana ha condiviso sia con Ernesto che con Federico, occasioni fondamentali per chiarire gli ultimi dubbi e consolidare i legami. Successivamente, verranno presentati i consueti ringraziamenti e saluti, che precederanno l’ingresso dei due corteggiatori nel dietro le quinte. Solo allora, come da copione, verrà chiamato il primo, che tradizionalmente non è la scelta finale, aumentando la suspense prima del verdetto definitivo.

Cristiana ed Ernesto: la vita dopo la decisione

Il momento della scelta di Cristiana, per quanto ancora avvolto nel mistero per il pubblico televisivo, è in realtà già avvenuto. Le registrazioni del programma, infatti, procedono con un certo anticipo rispetto alla messa in onda, e la decisione è stata presa giorni fa. Tuttavia, per regolamento e per non rovinare la sorpresa agli spettatori che seguono Uomini e Donne senza leggere le anticipazioni, non è possibile divulgare ufficialmente alcuna informazione sul risultato. Nonostante questo ferreo silenzio imposto, le voci e i “si dice” circolano incessantemente, alimentando la curiosità dei fan. Le ultime indiscrezioni dipingono un quadro molto positivo: pare che Cristiana ed Ernesto siano attualmente felici e innamorati. Un dettaglio che sta sorprendendo molti è la notizia, ancora non confermata ufficialmente ma ampiamente discussa, che i due abbiano già deciso di andare a convivere. Questa scelta, se confermata, rappresenterebbe un passo significativo e, per alcuni, forse un po’ affrettato, considerando la recente conoscenza maturata all’interno del programma. La convivenza immediata è spesso vista come una decisione forte, ma sembra che i due siano determinati a viversi intensamente questa nuova fase della loro relazione. Il futuro della coppia rimane, quindi, un oggetto di grande interesse per il vasto pubblico di Canale 5.