Scherzo telefonico a Chi L’ha Visto: Federica Sciarelli insultata in diretta

Michele Caruso è tornato all’attacco. Ieri sera durante Chi L’Ha Visto, il disturbatore ha detto di essere Giuseppe e di avere notizie sulla scomparsa della 19enne Anna Cancarini. Caruso è stato messo in contatto in diretta con Federica Sciarelli e dopo pochi secondi di telefonata ha gettato la maschera: “Buonasera dottoressa Sciarelli, come sta? Sono Michele Caruso. vaffa***”.

Purtroppo per lui, Michele non ha ottenuto l’effetto desiderato, perché la conduttrice ha mantenuto la calma ed ha sorriso sull’accaduto.



Il video dello scherzo telefonico a Federica Sciarelli.

La reazione di Federica Sciarelli

“Me la sono beccata tutta. Ogni tanto capita che questo Michele Caruso, che deve andare a farsi curare, fa gli scherzi a noi che lavoriamo. Io non me la prendo, mi sono fatta una risata. La parolaccia non era per voi, era per noi. Il problema è che ci sono i nostri familiari che sono qui e stanno aspettando delle segnalazioni. Abbiamo posto il problema alla nostra azienda, perché essendo questo un programma di servizio pubblico, comportarsi in questa maniera non va bene. I vari siti che prendono in giro noi conduttori riprenderanno quanto accaduto con questo deficiente. Purtroppo si dice che la mamma dei fessi è sempre incinta e noi ci siamo cascati anche questa volta purtroppo”.

Michele Caruso: Le Iene smascherano il disturbatore di Federica Sciarelli