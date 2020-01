Scintille tra Antonella Elia ed Elisa De Panicis: “Questa la dà a tutti! Non mi prendere per il cu..”

Ci siamo, dopo una settimana di rodaggio, ieri sera nella casa del Grande Fratello Vip si sono viste le prime scintille tra due concorrenti. Michele Cucuzza ha chiesto ad Antonella Elia di etichettare tutti i concorrenti con una parola e lei ha iniziato da Elisa De Panicis.

“Lei è una por**star. Per la gioia di tutti i maschi e l’invidia di tutte noi femmine. C’è una dose di sensualità straripante, praticamente incontenibile. I maschi sono sempre in situazioni imbarazzanti. Ogni volta che la vedono tutti si nascondono e si coprono le parti basse”.

Antonella Elia che prende per il culo Elisa e il commento finale di Cucuzza: “il fondo lo abbiamo toccato”

L’influencer non ha preso bene la battuta dell’Elia e ieri sera mentre le passava vicino ha detto: “Porti il perizoma. Alla tua età credevo si portassero le mutande. Anche io mi scandalizzo quando vedo quelle della tua età con il perizoma”.

Elisa è andata in camera con Paola Di Benedetto, che ha bacchettato la coinquilina: “Sei stata pesante. Potevi evitare di dirle che alla sua età non si porta il perizoma. Stai attenta quando dici certe cose”. La De Panicis però si è giustificata tirando in ballo la sua famiglia: “Tu ti rendi conto di quello che ha detto lei? Questa davanti a tutta Italia ha detto che io sono una p**no star! A casa io ho mio padre di 70 anni, gli prendono le crisi se sente queste cose! Lei rischia di fargli avere delle crisi”.

Antonella pochi istanti dopo è entrata in camera sul piede di guerra: “Ce l’hai con me? Evita di ridere di me. Non mi sembra il caso, te lo garantisco, non sono una persona molto tenera. Prendere per il cul* una persona alle spalle non è carino“.

Prima di andare a letto l’Elia ha aggiunto la ciliegina sulla torta di questa prima catfight: “Quindi Denver stava con Elisa? Anche con Ivan? Oddio, Elisa la dà a tutti. Cioè due in casa con cui ha...”

“Quindi Denver stava con Elisa…e anche Ivan… Quindi Elisa la dà a tutti…”

Antonellina sta per sbottare, prepariamo i popcorn.