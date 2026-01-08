Lutto in Rai, il giornalista amato e seguito se n’è andato | Una morte improvvisa che ha sconvolto tutti

Un silenzio assordante ha rotto la routine dei corridoi di Rai Sport. La notizia della scomparsa improvvisa di Alessandro Tiberti ha lasciato un segno indelebile, un vuoto che si percepisce in ogni studio e redazione. Per oltre trent’anni, Tiberti è stato molto più di un semplice giornalista: è stato una colonna portante, una presenza costante e rassicurante che ha guidato milioni di italiani attraverso il racconto appassionato degli eventi sportivi. La sua voce, il suo timbro distintivo, sono diventati familiari, compagni fedeli di innumerevoli pomeriggi e serate passate davanti alla televisione, tra partite, gare e grandi appuntamenti.

La sua dipartita ha generato un’onda di profonda incredulità e un cordoglio che ha attraversato l’intera azienda, dai volti più noti ai tecnici, montatori e redattori. La famiglia della Rai si stringe oggi attorno al ricordo di un uomo che ha saputo incarnare con rara eleganza e professionalità il vero spirito del giornalismo sportivo.

Trent’anni di passione e professionalità: La carriera esemplare di Tiberti

La carriera di Alessandro Tiberti è stata un lungo e instancabile viaggio attraverso il vasto mondo dello sport. Dalle bordocampo dei campi di calcio ai palazzetti dello sport, dalle piste d’atletica agli studi televisivi, Tiberti ha raccontato lo sport con una cifra stilistica unica: precisione, passione autentica e una sobria eleganza. Non amava le luci della ribalta, preferendo lasciare che fossero le immagini e gli atleti a parlare, ponendosi sempre come un mediatore discreto ma incisivo tra l’evento e il pubblico.

In un’epoca di grandi trasformazioni per il giornalismo e la televisione, ha saputo mantenere una coerenza esemplare. Ha visto evolvere il modo di fare cronaca, l’avvento dei social media e la crescente spettacolarizzazione, ma è rimasto fedele a un approccio lontano dagli eccessi. Le sue analisi erano sempre puntuali, mai banali, e rifuggivano da frasi fatte o dalla ricerca del “colpo a effetto”. Un modo di lavorare basato sulla competenza tecnica, sulla verifica delle fonti e sul rispetto assoluto per l’intelligenza del telespettatore. Questa integrità lo ha reso un esempio raro e prezioso nel panorama mediatico attuale.

Un’eredità umana e professionale: Il ricordo di colleghi e pubblico

Oltre alla sua indiscutibile professionalità, Alessandro Tiberti è ricordato per le sue straordinarie qualità umane. Chi ha avuto il privilegio di lavorare al suo fianco lo descrive come una persona gentile, disponibile e mai arrogante. In un ambiente spesso frenetico e sotto pressione come quello televisivo, Tiberti riusciva a infondere calma, a sdrammatizzare con una battuta o un sorriso, diventando un punto di riferimento non solo professionale ma anche umano.

Per i più giovani, in particolare, è stato una vera e propria guida. Si prendeva il tempo per spiegare, consigliare e correggere, senza mai far pesare i suoi decenni di esperienza. Era uno di quelli che si fermava dopo la diretta per aiutare, che offriva una parola di incoraggiamento prima di un debutto in studio. La sua lezione di giornalismo, fondata su studio, etica e rispetto del pubblico, rappresenta oggi un patrimonio inestimabile per la televisione italiana. La sua eredità va oltre le telecronache e i servizi archiviati: è un’idea più alta di racconto sportivo, inteso non solo come risultato ma come cultura, memoria e condivisione. Il vuoto che lascia è enorme, ma il suo esempio continuerà a ispirare generazioni di professionisti.