Live Non è la d’Urso: scontro in diretta tra Marco Columbro e Barbara

Ieri sera a Live Non è la d’Urso c’era anche Marco Columbro, invitato durante il talk sui vip con problemi economici. Negli ultimi mesi infatti alcuni quotidiani hanno riportato la notizia secondo la quale il conduttore sarebbe stato costretto a vendere la sua villa a Berlusconi per pagare dei debiti.

Columbro ha smentito queste voci e poi ha attaccato Barbara d’Urso.

“Se siamo qui a parlare del gossip e dei cavoli nostri, io prendo e me ne vado perché non ho intenzione di parlare dei miei fatti. Fare una trasmissione sulla mia pelle non mi va proprio. Chiaro?”. Sto dicendo a te Barbara, sì. Appena arrivato ho sentito un sacco di str****te. Sono venuto qui per parlare di ‘cambio vita’, parliamo di quello”.

Barbara ha ribattuto: “Siccome io sono stata carina e ho voluto che tu smentissi quelle str****te, scusatemi la parola, che hanno scritto, invece di essere grato mi attacchi pure? Va bene che hai cambiato vita, ma hai anche cambiato cervello da come ti conoscevo io. Mi spiace ma sei polemico e poco carino”.

Columbro ha provato a sdrammatizzare e poi però è tornato a ribadire che non ha intenzione di parlare della sua condizione: “Guarda che vengo lì e ti strappo il vestito. Non sono venuto a parlare dei fatti miei. […] I ca**i miei sono ca**i miei.”

Anche Riccardo Signoretti ha voluto dire la sua e rivolgendosi a Columbro ha detto: “Ma di cosa pensavi di parlare stasera? Dei programmi che non conduci più? Forse dei film che non hai fatto? Se non è vero che hai i debiti potevi smentire qui tutto“.



Visualizza questo post su Instagram MARCO COLUMBRO CONTRO BARBARA DURSO #noneladurso Un post condiviso da TRASH MANIA (@trash.mania) in data: 6 Ott 2019 alle ore 3:14 PDT

(Qui per vedere il video completo)