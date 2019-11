Nuovo scontro tra Vladimir Luxuria e Sgarbi, che continua a rivolgersi a lei come se fosse un uomo

A quanto pare Vittorio Sgarbi non ha capito nulla dall’osceno attacco andato in onda lunedì scorso a Live Non è la d’Urso. Il critico d’arte oggi pomeriggio si è scagliato contro Alessandro Cecchi Paone pubblicando una foto dell’uomo insieme al suo ex compagno. Proprio per questo post Vladimir Luxuria ha espresso la sua solidarietà ad Alessandro.

“Dove sarebbe l’oscenità? Il fatto di indossare una semplice t-shirt e pantaloncini o essere sorridente accanto a un ragazzo? Mi sa che Sgarbi non sta bene, peggiora ora dopo ora… comunque chiamarlo Pavone è una battuta più da bulletto sfigato che da critico d’arte”.

Dove sarebbe l’oscenità? Il fatto di indossare una semplice t-shirt e pantaloncini o essere sorridente accanto a un ragazzo? Mi sa che @VittorioSgarbi non sta bene, peggiora ora dopo ora… comunque chiamarlo Pavone è una battuta più da bulletto sfigato che da critico d’arte pic.twitter.com/xWI7YQSZew — vladimir luxuria (@vladiluxuria) November 25, 2019

Vittorio non ha perso tempo ed ha risposto al tweet di Vlady con un nuovo attacco vergognoso, in cui si è rivolto all’opinionista al maschile.

“Di osceno qui c’è il moralismo pietoso di Paone che invoca “compostezza” mostrando libertinaggio di costumi. E di osceno ci sei tu, Vladimiro Guadagno, che lamenti riservatezza per la tua vita privata dopo averla ostentata in tv e sui giornali. Patetici, entrambi”.

Di osceno c’è il moralismo pietoso di Paone che invoca “compostezza” mostrando libertinaggio di costumi. E di osceno ci sei tu, Vladimiro, che lamenti riservatezza per la tua vita privata dopo averla ostentata in tv e sui giornali. Patetici, entrambi. @vladiluxuria pic.twitter.com/FlDQe8t5d5 — Vittorio Sgarbi (@VittorioSgarbi) November 25, 2019

A questo punto sarebbero inutili anche le scuse (che comunque non arriveranno), visto che non sarebbero sentite.

La risposta di Vladimir Luxuria.