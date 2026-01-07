FantaSanremo 2026 al via con quotazioni: Fedez e Paradiso costano più del previsto | Da oggi puoi iscriverti

Il countdown per il Festival di Sanremo 2026 segna meno di 50 giorni all’inizio della kermesse, ma l’atmosfera è già elettrica. Oggi, mercoledì 7 gennaio, si è dato il via ufficiale al FantaSanremo, il celebre fantasy game che ogni anno appassiona milioni di italiani legandoli al Festival della canzone italiana. Gli organizzatori hanno finalmente svelato tutte le quotazioni degli artisti in gara, e gli appassionati possono già comporre e iscrivere le proprie squadre.

Questa edizione promette di essere una delle più imprevedibili. Secondo Giacomo Piccinini, uno degli ideatori del FantaSanremo, la definizione delle quotazioni di quest’anno è stata particolarmente ardua e complessa. “È stato difficilissimo decidere perché non c’è un grande favorito rispetto agli anni scorsi e soprattutto saranno in gara tantissimi giovani esordienti, potenzialmente degli affari,” ha dichiarato a La Repubblica. Questa situazione renderà le scelte dei “fantallenatori” più sfidanti, spingendoli a un’analisi più approfondita del potenziale di ogni concorrente, specialmente tra i nuovi volti che potrebbero rivelarsi delle vere e proprie rivelazioni. La sorpresa è dietro l’angolo, e la strategia sarà fondamentale per gli oltre un milione di partecipanti attesi.

Quotazioni dei cantanti: chi costa di più?

Cachet stellari: i cantanti più richiesti e i loro prezzi.

Con l’apertura ufficiale del FantaSanremo, sono state rivelate tutte le quotazioni dei cantanti in gara, espresse in ‘baudi’, la valuta ufficiale del gioco. Il prezzo di ogni ‘Big’ è un fattore cruciale per la costruzione di una squadra vincente, e come ogni anno, le sorprese nelle valutazioni non sono mancate fin da subito, alimentando dibattiti e prime mosse strategiche.

Tra i nomi più ‘costosi’ spiccano inaspettatamente Tommaso Paradiso e la rinnovata coppia formata da Fedez e Masini. Entrambi sono stati quotati al massimo prezzo, ovvero 17 baudi. Una scelta che ha già acceso il dibattito tra i fantallenatori e ha suggerito un forte potenziale di performance per questi artisti. Con 16 baudi, invece, è possibile assicurarsi talenti riconosciuti come Dargen D’Amico, Arisa ed Ermal Meta, figure consolidate nel panorama musicale italiano e spesso garanzia di buon punteggio.

Tuttavia, il gioco offre ampie opportunità anche tra i cantanti più ‘economici’, dove è possibile scovare veri e propri affari. Ad esempio, due ‘veterani’ molto amati e con un solido seguito come Francesco Renga e J-Ax sono quotati a soli 13 baudi. Questo permette ai giocatori di bilanciare il proprio budget e puntare su artisti con un alto potenziale di performance a un costo contenuto, fondamentale per costruire una squadra completa e competitiva.

Ecco un elenco dettagliato delle quotazioni per questa edizione:

17 baudi: Tommaso Paradiso, Fedez e Masini

Tommaso Paradiso, Fedez e Masini 16 baudi: Arisa, Dargen D’Amico ed Ermal Meta

Arisa, Dargen D’Amico ed Ermal Meta 15 baudi: Aka 7even, Lda, Levante, Luchè e Malika Ayane, Michele Bravi e Serena Brancale

Aka 7even, Lda, Levante, Luchè e Malika Ayane, Michele Bravi e Serena Brancale 14 baudi: Bambole di pezza, Eddie Brock e Samurai Jay, Elettra Lamborghini, Fulminacci, Leo Gassmann, Mara Sattei e Nayt

Bambole di pezza, Eddie Brock e Samurai Jay, Elettra Lamborghini, Fulminacci, Leo Gassmann, Mara Sattei e Nayt 13 baudi: Chiello, Ditonellapiaga, Enrico Nigiotti, Francesco Renga, J-Ax, Maria Antonietta e Colombre, Patty Pravo, Raf, Sal Da Vinci, Sayf e Tredici Pietro

Come si gioca al FantaSanremo 2026

FantaSanremo 2026: la guida essenziale per scoprire come si gioca.

Partecipare al FantaSanremo 2026 è semplice e intuitivo, rendendo il gioco accessibile a tutti. Il primo passo consiste nel collegarsi alla piattaforma ufficiale, disponibile sia tramite il sito web dedicato che attraverso l’applicazione, scaricabile comodamente dall’App Store o da Google Play. Una volta completata l’iscrizione, l’utente è pronto per immergersi nel vivo dell’azione.

Il cuore del gioco sta nella formazione della propria squadra. Ogni partecipante riceve un budget di 100 baudi, la moneta virtuale del FantaSanremo, con cui dovrà ‘acquistare’ sette cantanti tra quelli in gara al Festival. La strategia è fondamentale: bisogna scegliere attentamente per bilanciare budget e potenziale di performance.

Ogni sera del Festival, il giocatore dovrà schierare cinque titolari e due riserve. Tra i titolari, è obbligatorio scegliere un ‘capitano’. Il capitano è una figura chiave, poiché i suoi punti saranno moltiplicati o avranno bonus speciali, potenziando notevolmente il punteggio complessivo della squadra. Questa scelta strategica può fare la differenza tra una vittoria e una sconfitta, spingendo i partecipanti a studiare attentamente le prestazioni e le possibilità di ogni artista.