Scoppia una coppia di Uomini e Donne: “Ho scoperto chat con altre ragazze e l’ho cacciato”

Un’altra coppia di Uomini e Donne è scoppiata e il motivo è lo stesso di altre migliaia di rotture in tutta Italia: Messenger e Whatsapp. Denise Pantano ha scoperto che Sebastiano Mignosa scambiava messaggi ‘particolari’ con una donna sposata.

“Lui ha anche contattato il mio ex, per chiedere informazioni su di me e sul mio passato amoroso. Mi ha dato fastidio perché non sono in buoni rapporti con il mio ex fidanzato. Ma poi venivo a sapere che lui piangeva con Pamela, Luisa e altri amici perché voleva tornare con me. Nella notte di Capodanno me lo vedo spuntare sotto casa per chiedermi perdono con le lacrime agli occhi. – ha detto la dama di Uomini e Donne – Considerando che ho sempre nutrito sentimenti sani, ho pensato di dare una possibilità cercando di recuperare il rapporto. Poi, giorni fa ho scoperto alcune conversazioni tra Sebastiano e una donna sposata, che lui ha definito ‘donna ideale’.

Addirittura quando lei gli ha chiesto a un certo punto di dimenticarsi di lei e far finta che non esistesse, lui le ha risposto ‘e come si fa finta di non vedere una montagna quando davanti si ha un granellino?‘. Mi è caduto il mondo addosso, queste conversazioni mi hanno ferita nel profondo dell’anima. Mercoledì scorso l’ho mandato via da casa mia, basta così davvero”.