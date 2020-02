Scoppiata la passione fra due pupi de La Pupa e il Secchione

Stefano Beacco, vincitore dell’ultima edizione de La Pupa e il Secchione e Viceversa, ha confermato di aver avuto un flirt con la sua collega pupa Martina Di Maria.

Un “amore” nato sotto le telecamere ma che è ben presto finito una volta terminato il reality show, data l’incompatibilità di carattere e la distanza. Insomma, più che “amore” – come confessato da Beacco a SuperGuidaTv – è stata semplice passione, un “fuoco di fiammifero”.

“Io e Maria Assunta [la secchiona con cui era in coppia, ndr] non siamo fidanzati ma abbiamo un bellissimo rapporto di amicizia. Ci sentiamo come se fossimo fratello e sorella ed è come se ci conoscessimo da una vita. Nel nostro rapporto non c’è mai stata malizia perché sin da subito ho preso questo programma come un esperimento sociale per conoscere una persona che fosse il mio opposto. Maria Assunta mi ha confessato appena ci siamo conosciuti che a lei non piacevano i tipi palestrati ma che preferiva i ragazzi semplici. Mi ha subito messo al mio posto e tra di noi è nata una bella complicità. […] Martina Di Maria è stata la pupa con cui ho avuto maggiore sintonia e più conversazione. Con lei ho avuto un flirt ma è stato un fuoco di fiammifero. Ognuno è tornato alla propria realtà. Mi sono reso conto che non eravamo compatibili. Non eravamo incompatibili a livello caratteriale ma la distanza Roma-Milano era un fattore pesante che non sono riuscito a gestire. E’ stata una somma di elementi tra cui il fatto di non essere abbastanza preso per affrontare i km che ci dividevano”.