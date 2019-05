Pamela Perricciolo svela chi è il bambino che ha interpretato Sebastian Caltagirone

Oggi nel primo pomeriggio Mediaset ha diramato le anticipazioni ufficiali della nuova puntata di Live Non è la d’Urso che vedrà in studio la mamma del bambino che nella farsa Prati – Caltagirone avrebbe interpretato (inconsapevolmente!) il figlio maggiore, Sebastian Caltagirone.

Contattata da FanPage, Pamela Perricciolo ha ammesso il grande inganno, specificando però che il bambino era regolarmente iscritto alla Aicos Management e che lei, quindi, era la sua agente.

“Il bambino in questione ha sostenuto alla Aicos Management una serie di provini, dopo la regolare iscrizione all’agenzia, sottoscritta da suo padre, essendo lui un minore. Sì, si tratta del bambino che ho portato insieme a me in un bar per una merenda insieme a Pamela Prati, Eliana Michelazzo, Milena Miconi e un gruppo di altri amici. La madre del bambino sapeva che avrebbe dovuto interpretare il ruolo di un ragazzino figlio adottivo di un imprenditore. Il ragazzino è regolarmente iscritto all’agenzia”.

Il bambino non è italo-spagnolo, bensì romano e secondo quanto dichiarato da sua madre lei credeva che suo figlio avrebbe dovuto interpretare Sebastian in una fiction e non nel caso Prati – Caltagirone.