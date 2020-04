Sebastian Melo Taveira e Vincenzo Di Primo svelano perché non saranno ad Amici Speciali

Sebastian Melo Taveira e Vincenzo Di Primo avrebbero dovuto partecipare ad Amici Speciali, ma proprio come Riki (che ha già spiegato le sue ragioni) alla fine non ci saranno.

I due ballerini, via Instagram, hanno spiegato le loro ragioni.

Lo sfogo di Sebastian:

“Ciao, ragazzi! Mi è stata chiesta da tanti questa cosa e ora posso rispondere, anche se avrete ormai saputo. Purtroppo non farò parte del gruppo di artisti che comporranno il cast di Amici Speciali. Mi spiace molto, però per motivi di sicurezza è stata presa questa decisione e bisogna accettarla. Nonostante questo sarò qui a casa a sostenere i miei ‘colleghi’, quindi in bocca al lupo,ragazzi, divertitevi e fateci divertire regalandoci con la vostra arte un grande spettacolo

Quello di Vincenzo:

“Mi dispiace davvero molto dirvi che purtroppo non parteciperò (per come si era confermato) ad Amici speciali per via del Coronavirus. Sono sicuro che ci saranno altre opportunità. Grazie mille per essere sempre presenti!”.