Secchione limona con una Pupa fidanzata (quasi sposata) – il video

Alla fine è successo l’impensabile: un secchione ha limonato una pupa. Nella puntata di ieri sera de La Pupa e il Secchione (e viceversa), le ragazze hanno deciso se tenere o cambiare i loro partner e ovviamente sono scoppiate tutte le coppie. Carlotta ha abbandonato De Benedetti e poco dopo l’ha anche offeso accusandolo di sbavare dietro a Stella Manente e ad altre pupe.

“Lui è un viscido, gli piace Stella, ma lei non ci farà nulla. Ci prova con un po’ tutte, ma rimarrà a secco quello sfigato. Perché lui è solo uno sfigato, non è vero che era preso da me, ha mentito”.