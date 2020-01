Selena Gomez parla di Justin Bieber e fa un’accusa abbastanza pesante: “Felice che sia finita”

A distanza di anni dalla loro rottura, Selena Gomez ha parlato del suo ex storico, Justin Bieber. La cantante di Lose You To Love Me in una recente intervista che ha rilasciato alla National Public Radio, ha accusato Bieber di ‘abusi emotivi’ ed ha scatenato la furia di molte Belieber.

“Il nostro rapporto? Capisco che devi tirare fuori il suo nome, lo so. Non è stato il momento più difficile per me perché ho trovato forza in esso. Diciamo che è molto pericoloso mettersi mentalmente nella parte della vittima. Non sono irrispettosa nel raccontarlo, mi sento vittima di abusi emotivi. Ho vissuto qualcosa di bellissimo e non negherò mai che sia stato così. Però devo anche dire che è stato molto difficile e sono contenta che sia finita. E credo che questo fosse il modo migliore per dirlo, voglio dire è finita lo rispetto e adesso sono in tutto un nuovo capitolo Ho dovuto trovare il modo di capire le cose da adulta, capire le decisioni che stavo prendendo. Anche se non voglio passare il resto della mia vita a parlarne, sono veramente fiera di sentirmi più forte che mai e di essere uscita da tutto ciò con più grazia possibile”.

Per adesso Justin non ah replicato a questa intervista e probabilmente non lo farà nemmeno in futuro.

I’m so proud of @selenagomez for speaking up about the emotional abuse she endured from Justin Bieber… Emotional abuse is similar to physical abuse because it damages the mind, body, and soul from the inside out! It’s her story to tell and I find her brave ❤️ https://t.co/NtQVFlNoU7 — PruddyHeart (@HeartandSoulRis) January 29, 2020

Wait a second… you mean to tell me Selena really said she was “a victim of Justin mental abuse”?? She LITERALLY used to hit Justin, and scream at him for years on end.. nahhh Justin was a victim not you sweetie — dez🌴 (@dezhubbard13) January 27, 2020