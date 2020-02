Selvaggia Lucarelli polemizza con Alessia Marcuzzi sul Festival di Sanremo

Selvaggia Lucarelli polemica con Alessia Marcuzzi: è successo davvero.

Ieri sera molti vip hanno commentato sui social il Festival di Sanremo, fra cui anche Alessia Marcuzzi che, orfana della sua Isola dei Famosi, ha scritto molteplici tweet sulle esibizioni rispondendo a fan e detrattori e mettendo un ‘mi piace’ ad un commento in cui le veniva fatto un complimento…a discapito di Selvaggia Lucarelli.

Apriti cielo.

“Alessia quando leggo qualcosa di tu so che ci sarà sempre il sorriso a differenza di qualche tua pseudo collega criticola come Selvaggia Lucarelli”.

La scrittrice ha notato la shade ed il mi piace di Alessia Marcuzzi ed ha così risposto:

“Vedo il like di Alessia, ma sbaglia: io non sono una sua collega”.

Alessia a questo punto, accortasi della gaffe, ha risposto:

“Veramente io non stavo proprio pensando a te Selvaggia, non avevo proprio visto il finale del tweet! Il mio like era per i complimenti sul mio sorriso! Se ti sei sentita presa in causa hai fatto tutto da sola e questo mi fa sorridere ancora di più. Love u collega”.