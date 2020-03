Selvaggia Lucarelli “”difende”” Barbara d’Urso dagli attacchi di Feltri e Sgarbi

In queste ultime settimane Barbara d’Urso ha preso parecchie mazzate sia da Vittorio Sgarbi che da Vittorio Feltri, due suoi opinionisti storici di Live Non è la d’Urso che – nel corso delle ultime puntate – hanno completamente sbottato contro lei (e non contro gli ospiti, come ci avevano abituati in passato).

A prendere le “”difese”” di Barbara d’Urso – seppur con diecimila virgolette – è stata Selvaggia Lucarelli via Twitter che ha sì sottolineato come la “tv della d’Urso sia la cosa più brutta mai partorita da decenni”, ma che è altrettanto vero che gli ospiti che la schifano pubblicamente sono peggio.

“La tv della D’Urso è la cosa più brutta mai partorita da decenni di tv, ma francamente questa manfrina degli ospiti che ci vanno pagati profumatamente (quindi complici) e che poi la schifano pubblicamente, comincia a essere peggio della D’Urso stessa. State a casa”.

Insomma…