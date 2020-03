Selvaggia Lucarelli e Barbara d’Urso contro i cittadini della Lombardia che scappano dalla quarantena

La Lombardia è stata messa interamente in quarantena a causa della diffusione del CoronaVirus e molti cittadini che abitano nelle città lombarde – ma che non sono originari di lì – si sono fatti prendere dal panico ed hanno assalito la stazione Centrale per prendere gli ultimi Frecciarossa diretti ai loro paesi d’origine.

Il video del fuggi-fuggi generale ha già fatto il giro del web e vede moltissime famiglie e studenti (potenzialmente già malati, seppur senza sintomi) tornare nei loro paesi.

Per questo motivo molte celebrità, fra cui Selvaggia Lucarelli e Barbara d’Urso, hanno parlato ai propri followers chiedendo più civiltà.

Siete arrivati qui a Milano da tutte le regioni d’Italia per cercare occasioni, opportunità, felicità.

Se andate via fate due torti: il primo a Milano, perché la abbandonate quando ha bisogno di voi. Il secondo al paese in cui tornate, che sia a pochi centinaia di km o nel profondo sud. Perchè farete circolare la malattia ovunque, contagerete persone (forse) ancora lontane dai focolai e la pagheremo tutti.

È già difficile evitare che il virus arrivi ovunque, non contribuite anche voi. E non pensate che a breve non lo troverete anche nel paesello in cui siete cresciuti.

Disfate la valigia e fate le persone responsabili. Rimanete nella città che avete sognato, anche quando è piegata dalle difficoltà. Fatelo per riconoscenza, se il bene collettivo non vi sembra abbastanza.