Selvaggia Lucarelli commenta l’assenza di Ilary Blasi all’omaggio a Nadia Toffa, Le Iene rivelano i retroscena del tributo

L’assenza di Ilary Blasi all’omaggio a Nadia Toffa fatto martedì scorso durante Le Iene ha scatenato una grossa polemica sui social. Migliaia di commenti contro la conduttrice, nonostante lei abbia documentato il suo impegno di lavoro a Londra. Adesso in difesa della Blasi è arrivata Selvaggia Lucarelli con un post su Instagram.

Secondo la giudice di Ballando con le Stelle questi attacchi ad Ilary sono solo l’ultima ondata dell’abbruttimento dei social.

“Questa cosa che Ilary Blasi dovesse essere presente al tributo per la Toffa, questa cosa che gli altri debbano decidere non solo la grammatica del dolore altrui ma pure la forma e il luogo in cui debbano manifestarsi, è l’ultimo tassello dell’abbruttimento social. Che pena“.

Anche Le Iene hanno voluto spiegare il motivo dell’assenza di Ilary Blasi, Teo Mammucari e Miriam Leone. Stando a quello che si legge su AdnKronos, questo tributo è stato organizzato solo 10 giorni prima della messa in onda, non dando a tutti il tempo di liberarsi dagli impegni o di prendere un giorno libero.

“Sono polemiche infondate. Abbiamo deciso di organizzare questo omaggio a Nadia Toffa in dieci giorni perciò all’ultimo momento e abbiamo chiesto a tutti di venire in studio. Abbiamo chiesto inoltre a tutti di fare un video per cui chi non è riuscito ad esserci fisicamente ha aderito all’iniziativa con il video e per questo motivo gli siamo molto grati”.