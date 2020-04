Selvaggia Lucarelli è stata fidanzata 6 anni con un famoso conduttore

Selvaggia Lucarelli dal 2004 al 2007 è stata sposata con Laerte (figlio di Adriano Pappalardo), mentre ora è felicemente fidanzata con lo chef e scrittore Lorenzo Biagiarelli.

In pochi sanno però che all’inizio della sua carriera artistica (a cavallo fra gli anni Novanta e gli anni Duemila) è stata fidanzata con il conduttore Max Giusti.

A svelarlo è stato Costantino Della Gherardesca durante la puntata di Pechino Express andata in onda ieri sera su Rai Due, dopo che Max Giusti (concorrente in coppia con Marco Mazzocchi) gli aveva confessato le difficoltà del suo viaggio in Cina.

“Ma come? Sei stato sei anni con Selvaggia Lucarelli cosa sarà mai la Cina!”.

“Sì, ma eravamo giovani e audaci, bei tempi“, la risposta di Max Giusti.

Nonostante la storia d’amore fra Selvaggia e Max fosse citata anche su Wikipedia (“Ha esordito come autrice ed attrice teatrale di commedie, spesso insieme al comico Max Giusti, a lungo suo compagno“) in pochi ne erano a conoscenza, ma soprattutto nessuno sapeva le tempistiche.

SEI STATO SEI ANNI CON SELVAGGIA LUCARELLI URLO (URLO ANCHE PERCHÉ NON LO SAPEVO) #pechinoexpress — [Righetto] (@Ri_Ghetto) March 31, 2020

‘Max sei stato 6 anni con Selvaggia Lucarelli cosa sarà mai la Cina’ #pechinoexpress pic.twitter.com/dlfuR6YqUH — 𝐸𝑚𝑖 (@chimipare_) March 31, 2020