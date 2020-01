Selvaggia Lucarelli contro Michelle Hunziker sull’attacco ad Amadeus

Stamani Michelle Hunziker si è scagliata contro Amadeus per le sue parole su Francesca Sofia Novello. Poco dopo l’attacco della conduttrice di Striscia la Notizia, è arrivato un tweet velenoso di Selvaggia Lucarelli. La giudice di Ballando con le Stelle ha tirato in ballo l’associazione di Michelle e di Giulia Bongiorno.

“La Hunziker fa la ramanzina ad Amadeus perché maschilista. Qui intanto sono 2 anni che ho chiesto i bilanci di Doppia Difesa e non se ne vede l’ombra. Sarebbe corretto continuare a parlare di questi temi avendo prima chiarito l’attività della sua fondazione”.

Selvaggia non molla l’osso. Come lancia le shade lei, nessuna mai.

«L’associazione Doppia Difesa di Bongiorno/Hunziker produce molti spot e raccolte fondi. Però ai numeri non risponde nessuno, alle mail neanche. Sulla pagina fb è pieno di commenti di proteste. Un avvocato dell’associazione mi dice “non posso parlare dell’attività”. Avvilente.

Cara Michelle, cara Bongiorno. Non ho mai contestato donazioni. Rispondete alle questioni di cui si parla nel pezzo. E inoltre: la fondazione esiste da 10 anni, per cui sono donazioni per 27 000 euro l’anno detraibili fiscalmente. Io avrei omesso questa “medaglia sul petto”.

Michelle Hunziker dice che scrivo il falso, che hanno aiutato 2000 donne l’anno, che le loro pagine social sono agonizzanti perché tutelano la privacy. Conferma la querela. Intanto il bilancio fornito è solo un estratto.

Io comunque volevo ricordare a Michelle Hunziker e all’avvocato Bongiorno, che stiamo aspettando con serenità il bilancio di Doppia Difesa e gli investimenti della fondazione nonché la lista delle assistenze legali fornite. Perché non rispondono a una richiesta di trasparenza?».