Selvaggia Lucarelli commenta il ritorno di Maria ad Amici Celebrities e lancia una nuova frecciatina a Michelle

Mercoledì sera durante la diretta di Amici Celebrities, Selvaggia Lucarelli ha stroncato la conduzione di Michelle Hunziker.

Ieri la giudice di Ballando con le Stelle è tornata a parlare del talent show di Canale 5 ed ha commentato il ritorno di Maria De Filippi. Kween Mary infatti durante la puntata di mercoledì prossimo sarà il giudice speciale.

Selvaggia Lucarelli ha punzecchiato Michelle ed ha lanciato una delle sue shade velenose. Secondo la giornalista, Maria ha deciso di tornare nel suo programma perché la Hunziker da sola non ce la fa.

“La De Filippi che torna ad Amici Celebrites perché la Hunziker da sola non ce la fa sembra una di quelle mamme che provano a spingerti giù per la discesa da solo con gli sci, poi quando vedono che stai per cappottarti si lanciano giù per riprenderti.”

Siete d’accordo con Selvaggia Lucarelli? Oppure secondo voi era già stato programmato il comeback di Maria nelle vesti di giudice speciale?

Selvaggia Lucarelli in questi giorni ha criticato anche Sfera Ebbasta.

“Lo dico con malinconia -ha scritto la Lucarelli ai follower su Twitter-. Sfera Ebbasta non ha lo spessore, il linguaggio, la maturità e l’autorevolezza per fare X Factor. Ci sono stati altri giudici a cui mancava uno o qualcuno di questi elementi, ma mai uno che non ne possedesse nessuno, contemporaneamente. #xf13 #XFactor”.

Rispondendo ad un utente, Selvaggia Lucarelli ha anche detto che Fedez a confronto di Sfera era un gigante.

“Fedez al confronto è un gigante”.