Selvaggia Lucarelli interviene a La Vita in Diretta, scatta la lite trash con la Martani e la diffida

Momento super trash ieri a La Vita In Diretta. Proprio due giorni fa avevo rimproverato al programma di Rai 1 di essere troppo serio e ieri è arrivata una valanga di trash grazie a Selvaggia Lucarelli.

In studio c’era Daniela Martani a parlare degli insulti che ha rivolto a Fedez e Chiara Ferragni e dell’archiviazione chiesta dal pm. Durante la discussione Selvaggia Lucarelli ha telefonato in diretta ed ha dato inizio ad uno dei migliori botta e risposta di questo 2019.

S: “Ho visto la santificazione di Daniela Martani che è venuta con al coda tra le gambe. La Martani fa la pecorella, ma si dovrebbe ricordare del tenore delle cose che scrive. Sono insulti orrendi e schifosi. Io ricordo alla signorina che negli ultimi mesi si è rivolta a me in modo orrendo dopo che io ho scritto un articolo in difesa del tour nelle spiagge italiane. Si diceva che il tour disturbava l’uccello fratino e lei mi ha attaccata scrivendo: ‘Selvaggia Lucarelli continui ad occuparsi di uccelli di altra natura, che di questo non ci capisce una mazza”. Questo non è diritto di critica”.

D: “E questa sarebbe un’offesa? Ma poi Selvaggia Lucarelli è l’ultima che può parlare. Lei di denunce ne ha decine e decine ed è l’ultima che può fare la morale. Continuano a denunciarla e si è salvata grazie ai giudici. Tra l’altro Selvaggia Lucarelli è stata condannata svariate volte. Perché devo confrontarmi con lei? Non voglio prendere lezioni da lei che è stata condannata, offende e si è presa svariate condanne”.

S: “Io diffido Daniela Martani dal continuare a dire che mi sono presa diverse condanne. Se continua la querelo nuovamente. Rispondi alla mia domanda. Cosa vuol dire che devo occuparmi di uccelli di altra natura?”.

D: “Ci sono svariati uccelli. Evidentemente tu del fratino non ne capisci nulla”.

S: “E quali sono gli uccelli di cui mi intendo?”

D: “Altri uccelli, gli animali”.

S: “Certo, perché io sono un’ornitologa vero?!”

Che meraviglia!

Selvaggia Lucarelli vs Daniela Martani: il video

La tv di qualità di #lavitaindiretta con una lite tra Daniela Martani e Selvaggia pic.twitter.com/5OQ0NqaYXv — VincyTV (@vinceDuVe) October 24, 2019

Liti trash, dichiarazioni CHOC, a La Vita In Diretta hanno capito qual è la direzione per aumentare lo share (col cuore)…