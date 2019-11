Selvaggia Lucarelli: Mediaset blocca la sua ospitata a Canale 5 – Dagospia svela il motivo

Dopo le ospitate di Maria De Filippi e Barbara d’Urso saltate in Rai, sembra che anche a Mediaset sia successo lo stesso con Selvaggia Lucarelli. Da Libero a Il Tempo, le più famose testate giornalistiche titolano: “Mediaset blocca l’ospitata di Selvaggia Lucarelli”.

La notizia però l’ha lanciata Alberto Dandolo su Dagospia. Secondo il giornalista, la giudice di Ballando con le Stelle sarebbe dovuta essere ospite di Adriano Celentano nella puntata di stasera di Adrian, ma pare che i vertici del biscione abbiano detto di ‘no’.

Il motivo di questo presunto veto? Secondo Dandolo la colpa sarebbe da attribuire ad alcuni articoli scritti dalla Lucarelli, ma anche alle sue posizioni prese a Live Non è Giletti.

“Domani sera nello spazio riservato alle chiacchiere con i giornalisti di punta, Adriano Celentano aveva chiesto di avere una tra le sue firme femminili preferite, la giornalista del Fatto Selvaggia Lucarelli. – si legge su Dagospia – Mediaset però avrebbe chiarito che l’ospite non è gradito dall’azienda e la mannaia della censura è calata sull’ospitata. Come mai? Secondo voci di corridoio il problema sarebbe proprio parte della dirigenza Mediaset, che non avrebbe mandato giù alcuni vecchi articoli della Lucarelli ma anche le sue recenti posizioni a Non è l’arena.”