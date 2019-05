Selvaggia Lucarelli smaschera Pamela Prati

E dopo il commento dell’apprezzatissima artista futurista, Selvaggia Roma, adesso a dire la sua su Pratiful è un’altra Selvaggia, la Lucarelli. La giudice di Ballando con le Stelle poco fa ha dichiarato di credere a Pamela Prati solo in parte. Secondo Selvaggia, Pamelona in un primo momento sarebbe realmente stata ingannata da “Mark Caltagirone”, ma successivamente avrebbe sfruttato la situazione per scopi personali.

“Credo fermamente che Pamela Prati, all’inizio, abbia creduto all’esistenza di questo Mark Caltagirone. Ho raccolto un numero sufficiente di storie per ritenere plausibile perfino che lei credesse sul serio che prima o poi si sarebbero sposati.

Non sarebbe la prima. Francamente però ritengo pure che da un certo momento in poi abbia deciso di mentire con calcolo, diventando di fatto indifendibile.

Puoi inventare una storia d’amore, ma non incontri e matrimoni avvenuti.

Ricordo che qui a domenica in (video sotto) ha raccontato del loro primo incontro a una festa, del matrimonio già avvenuto, del cagnolino preso insieme e dei figli che la chiamano mamma.

Il tutto condito da ringraziamenti alla madre MORTA con tanto di foto sullo sfondo che ha reso possibile, dal cielo, tutto questo.

(mi dicono che anche a Verissimo abbia giurato sul padre morto, devo verificare) Aggiungo poi che di storie fantasiose la signora ne ha raccontare parecchie nella sua carriera, per cui diciamo che si sono incrociate due manipolatrici e una vittima perfetta, capace di proseguire l’illusione (che mi dispiace) a suon di palle colossali. E ben pagate.

Per cui l’improvvisa beatificazione anche no, grazie.”

Credo che per adesso sia l’analisi che più si avvicina alla realtà. Come la Lucarelli, anche io credo che la Prati abbia fatto i suoi calcoli per sfruttare il marito e i figli fake.

Proprio come ha fatto notare Selvaggia, come è possibile che la showgirl sia solo una vittima, visto che è andata in tv a parlare di cagnolini e figli, condendo il tutto con un ringraziamento alla madre morta? Sono tutte bugie che qualcuno le suggeriva di dire in tv?

Domani a Verissimo ne sapremo di più.