Selvaggia Lucarelli tuona contro Paola Caruso che ha infranto la quarantena

Un paio di giorni fa Paola Caruso ha volontariamente infranto la quarantena (della super zona rossa Milano) ed è uscita a fare due passi con suo figlio Michelino.

Il tutto (uscire per scopi non necessari è punibile penalmente con una sanzione) è stato immortalato su Instagram con tanto di scatto sorridente al parco.

«Ci siamo permessi dopo tanti giorni lontani da tutti un po’ di sole e aria fresca però con le dovute precauzioni e lontani da tutti, soli. Presto staremo giornate intere al parco».

Come riporta TgCom 24, sono stati immediati i commenti furiosi dei suoi follower: «Chiamate la polizia e denunciatela» e ancora «È per gente come te che non basterà questa quarantena. Non si dice altro che stare in casa, e tu te ne vai a spasso».

Alla luce della polemica la Caruso ha risposto piccata:

«Si vede benissimo che non c’era neanche una persona a parte noi dalle foto quindi state zitti tutti».

A chiudere definitivamente la storia è stata Selvaggia Lucarelli, che su Instagram ha sentenziato:

«Con un milione di follower questo genio posta foto all’aperto, anziché dire state a casa. Mannaggia a chi crea questi mostri. #coronavirus».

Amen.