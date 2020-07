Selvaggia Lucarelli massacra Pierluigi Diaco: “Sgradevole, antipatico e senza talento”

Pierluigi Diaco è tornato alla conduzione del programma estivo di Rai Uno, ‘Io e Te‘. Sui social sono piovute centinaia di critiche sul conduttore, ma più che per la trasmissione, per l’atteggiamento spesso sgradevole di Diaco, soprattutto con alcuni ospiti (come dimenticare i vari ‘vuoi condurre tu?’). Dopo moltissimi meme, video virali e tweet al vetriolo, è arrivato anche il durissimo attacco di Selvaggia Lucarelli, che su TPI News ha asfaltato Diaco.

“Una sera di un anno fa ero davanti alla tv e mi sono imbattuta in “Io e te”, il programma di Pierluigi Diaco in cui “io e te” sta per “io e te che ascolti estasiato me”. Non avevo mai visto il programma né Diaco nel ruolo di conduttore/intervistatore e ricordo che terminata la sua intervista all’incolpevole ospite (Garko), pensai che un mondo in cui Diaco è elevato al ruolo di intervistatore, è un mondo che meriterebbe una pandemia.

In questi giorni si parla molto di Diaco perché non sarebbe, lui, una bella persona. – continua Selvaggi Lucarelli – Nel senso che ormai i filmati in cui vengono mostrate le sue risposte stizzite all’ospite, le frasi piccate agli autori e le sparate da capetto de noantri tipo “Questa è casa mia”, “Vuoi condurre tu?” o “Datte ‘na calmata” a un autore reo di essere passato davanti a una telecamera, sono routine.

[…] Diaco è solo sgradevole e antipatico. E no, non si diventa personaggi a botte di antipatia, a meno che l’antipatia non sia supportata da un grande talento di cui a mio parere in Diaco non esiste una traccia riscontrabile neppure tramite tampone naso-faringeo”.