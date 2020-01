Selvaggia Lucarelli commenta la sentenza su Pomeriggio 5 accusato di trasmettere scene che sviliscono la figura femminile

Pomeriggio Cinque è stato accusato di aver trasmesso in due puntate dello scorso ottobre alcune “scene che sviliscono la figura femminile” e che “hanno un valore diseducativo“. A stabilirlo è stato il Comitato d’Applicazione del Codice Media e Minori durante la seduta dello scorso 16 dicembre.

A darne notizia è stato il Tg5 il 10 gennaio ed il fatto è stato commentato anche da Selvaggia Lucarelli su Twitter con un commento pungente.

“Il tg5 che deve sostanzialmente fare ammenda pubblicamente per quello che manda in onda Barbara D’Urso a Pomeriggio 5. Poveri giornalisti”.

Il tg5 che deve sostanzialmente fare ammenda pubblicamente per quello che manda in onda Barbara D’Urso a Pomeriggio 5. Poveri giornalisti. pic.twitter.com/klztQWiLkI — Selvaggia Lucarelli (@stanzaselvaggia) January 11, 2020

Le puntate di Pomeriggio Cinque incriminate sarebbero quelle trasmesse il 15 ed il 18 ottobre 2019, in una delle quali ci sarebbe stato un servizio su Malena in cui svelava i segreti per far capitolare un uomo fra le sue braccia. Che sia quello uno dei servizi incriminati?

Ecco cosa ha letto la giornalista del Tg5 Simona Branchetti, in merito alle violazioni ravvisate dal Comitato Ministeriale.