Selvaggia Lucarelli sbotta contro Diaco che ha etichettato Sanremo 2020 come “Il Festival delle Donne”

Selvaggia Lucarelli, ospite a Domenica In durante la puntata dedicata al Festival di Sanremo, ha sbottato contro Pierluigi Diaco colpevole di aver descritto la kermesse canora appena conclusa come “il Festival delle Donne”.

Selvaggia Lucarelli, effettivamente, è stata da applauso: il Festival di Sanremo 2020 è stato tutto fuorché “delle donne” dato che è stato condotto da un uomo (Amadeus) affiancato in tutte le puntate da altri due uomini (Fiorello e Tiziano Ferro). Anche il cast dei cantanti non è stato da meno: fra i 24 artisti in gara solo 7 erano donne, mentre fra i giovani di 8 artisti in gara solo 2 erano donne. I vincitori dei due gironi, come già sappiamo, sono uomini.

“Non voglio fare polemica ma non sono d’accordo con chi dice che è il Festival delle Donne, perché il Festival è stato condotto da un uomo con altri due uomini e le donne che salivano sul palco stavano cinque minuti e la sera dopo erano sostituite da altre. Abbiamo qua davanti Irene Grandi e le abbiamo fatto 10 domande di cui 9 su Vasco Rossi, un uomo, ed una sui suoi capelli. Che posso chiederle, che profumo usa?”.

Come sempre, anche in questo caso, Selvaggia Lucarelli è stata da standing ovation.

Senza polemiche, ma questo Festival di Sanremo è stato tutto fuorché “delle donne”.