Selvaggia Lucarelli bacchetta Vladimir Luxuria che tornerà da Barbara d’Urso

La scorsa puntata a Live Non è la d’Urso Vittorio Sgarbi ha duramente attaccato sul personale Vladimir Luxuria lasciandosi andare anche a commenti volgari e transofobi.

Il giorno seguente Selvaggia Lucarelli – parlando di ascolti televisivi – ha lanciato una frecciatina a Barbara d’Urso.

“Se alzando l’asticella del trash verso l’infinito e oltre il tuo programma va comunque male, forse dovresti provare ad abbassarla. Tanto i nani e le ballerine, sotto, ci passano lo stesso”.

Barbara d’Urso non ha mai risposto a Selvaggia Lucarelli, ma qualche giorno dopo durante una diretta con Pomeriggio Cinque ha approfittato di un servizio sull’omofobia per mandare un abbraccio virtuale a Vladimir Luxuria.

“Voglio mandare un abbraccio pubblico a Vladimir Luxuria perché c’è rimasta male del fiume in piena che è stato Sgarbi l’altra sera. Nessuno riesce a fermarlo. Ci siamo scritti l’altra notte al termine della trasmissione, ci siamo mandate dei cuori su WhatsApp. Mi dispiace che sia accaduto in una mia trasmissione, ci siamo già scritte con Vladimir e ci vedremo molto presto”.

E sempre qualche giorno fa la d’Urso ha anche annunciato che a Domenica Live sarà ospite proprio Vladimir Luxuria per parlare del caso con Vittorio Sgarbi e Selvaggia Lucarelli ha così risposto su Instagram:

“Voglio bene a Vladimir Luxuria e gli attacchi che le hanno rivolto sono stati schifosi, ma il miglior modo per difendere le proprie idee e la propria dignità è non andare in certi salotti. Bisogna imparare a scegliere, nel tempo, ciò di cui non si vuole essere complici”.

Madonna VS Lady Gaga is for boys, Selvaggia Lucarelli VS Barbara d’Urso is for men.