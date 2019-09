Selvaggia Roma, nuove gravi accuse contro Chiofalo: “Ha mentito sul tumore”

Due settimane fa Selvaggia Roma durante una diretta ha fatto delle gravi accuse contro Francesco Chiofalo. L’ex protagonista di Temptation Island ha dichiarato di essere stata picchiata.

Adesso in un’intervista rilasciata al settimanale Nuovo Tv, Selvaggia Roma è tornata a parlare del suo ex. Questa volta la ragazza ha rivelato che Chiofalo avrebbe mentito sulla sua malattia.

Non è la prima volta che l’ex di Francesco lo accusa di aver spettacolarizzato il suo ricovero e aver ingigantito la gravità della diagnosi.

“Parlo per una persona che non fa altro che giocarci su una questione del genere. Un angioma benigno non è morte. E la cosa più schifosa è aver fatto storie e aver giocato sul fatto che poteva marciare su questo caso. Non avendo rispetto per le persone che sono morte e che hanno un tumore e non sanno davvero se vivranno oppure no. Conosciamo bene il soggetto in famiglia. E sapevamo molte cose su questo caso. Ora tu vieni qui a rompermi le scatole a me e darmi fastidio perché non dico una frase per lui. Dovresti sotterrare la tua testa sotto la sabbia e vergognarti a vita. Mi avete proprio stufato”.