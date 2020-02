Selvaggia Roma e le frasi choc sul Coronavirus: “Sono razzista contro i cinesi, hanno scatenato un’epidemia”

Nei giorni scorsi Giulia De Lellis e Taylor Mega si sono dette terrorizzate dal Coronavirus ed hanno pubblicato diverse storie mentre indossavano mascherine e guanti. Anche l’ex velina Giulia Calcaterra è finita al centro di una polemica per le sue parole sul virus e sui cinesi che mangiano animali vivi, ma poi ha cercato di spiegare il suo pensiero ed ha detto di non essere assolutamente razzista. Adesso nella bufera c’è anche Selvaggia Roma, che in una storia su Instagram ha scritto:

“Si sono fatti scappare un virus creato in laboratorio, hanno scatenato un’epidemia mondiale, hanno messo in isolamento 50 milioni di persone e poi se entri in un loro negozio te inseguono tra gli scaffali perché non se fidano… Loro de noi! Vabbè”.

Trendit ha anche riportato i presunti messaggi privati che Selvaggia Roma avrebbe mandato ad una follower che l’aveva attaccata proprio in merito alle sue parole sul Coronavirus e i cinesi.

“Si sono razzista contro i cinesi perché sono i primi ad esserlo contro di noi. Quindi problemi? Non rompermi più le pa**e grazie”.

Pensare che solo pochi mesi fa la Roma era finita nei guai per delle frasi infelici sui bambini africani.

“Queste pillole? Inizio a prenderle che mi sa che mi si è fermato il matabolismo! Ho una pancia! Avete presente i bambini africani? Ecco….Io sto facendo quella fine ”.

La lezione non le è servita a quanto pare.

