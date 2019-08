Selvaggia Roma dichiara di essere stata picchiata molte volte da Francesco Chiofalo e fa altre rivelazioni (VIDEO)

Il caso di Francesco Chiofalo e delle corna a Antonella Fiordelisi ha preso un’altra piega. Selvaggia Roma ha appena fatto una diretta in cui ha spiegato il ruolo di Aurora in tutta questa situazione. La nostra artista futurista ha anche fatto una pesante dichiarazione, stando alle sue parole Chiofalo l’avrebbe picchiata moltissime volte.

“Aurora era l’amante di Francesco. Quando io sono uscita da Temptation Island ero innamorata di lui. Gli avevo perdonato tante cose. Lui mi ha ritradito con Aurora appunto. Loro si sono conosciuti mentre lui era ancora con me. Io allora l’ho lasciato, mi sono fatta coraggio. Dopo ho conosciuto un altro ragazzo, con cui poi mi sono messa insieme. Lui ai tempi mi fece passare come la traditrice. Lui fa passare tutte e tutti male, lui è molto bravo con le parole. Ha fatto tante cattiverie.

Quando si frequentava con Aurora lui continuava a rompermi le balle. Tanto che mi fece litigare con il ragazzo che avevo all’epoca. Lui stava ancora con Aurora e si mise in mezzo anche Vincent il mio migliore amico e gli ha messo le mani addosso. Perché dovete sapere che lui è un manesco. Io non ho mai detto nulla, ma le volte che anche a me ha messo le mani addosso sono state tante, 20.000? 30.000? Detto questo, lui continua la relazione con Aurora. Io e lei ci siamo viste e sentite. Poi a quel punto chiusi definitivamente il rapporto con Chiofalo. Lui diceva ad Aurora ‘ti porto a Temptation Island, ti faccio diventare Giulia De Lellis’. Lui voleva anche dei figli ad Aurora, lui è così, fa le stesse cose con tutte le sue ragazze“.