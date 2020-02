Serena svela gli accordi e i patti segreti che fa con Pago sotto la capanna

Dopo la furiosa litigata con Pago, Serena ieri notte si è rifugiata in camera ed è stata raggiunta da Antonella e Paola. La Enardu mentre si sfogava si è lasciata sfuggire di aver fatto “patti e accordi” con Pago, mentre era con lui sotto la capanna. La Di Benedetto ha chiesto più volte cosa intendesse con ‘patti’ e Serena non ha risposto, ma poco dopo ha involontariamente svelato uno di questi “accordi”. Pare che i due innamorati avessero previsto momenti di tensione come quello di ieri sera o confronti con persone dall’esterno e sembra si fossero accordati promettendosi di non cedere a provocazioni (piano che è evidentemente saltato).

“Quando noi siamo sotto le tende nella capanna ci diciamo delle cose. Decidiamo come reagire ad alcune cose, non mi viene il verbo. Diciamo che insieme studiamo come reagire a situazioni come quella di ieri sera. Lui ieri doveva dire ‘ok Pedro, io adesso non dico nulla e ne parlerò con Serena’.

Lui quella reazione l’ha avuta solo per far piacere al fratello. Se lui non si fida di me amen. Sono like, sono tr*iate, sti ca**i. Sono fesserie. Ma che ca**o di importanza hanno i like?

Cosa c’è dietro? Nulla, quello che hanno voluto costruire.

Io non ho mai detto che mi stavo invaghendo di quello. Ma capisci? Alessandro è come se vedo una tua foto Antonella”.