Serena Enardu e Alessandro Graziani “confermano” di aver fatto l’amore – la reazione di Pago

Serena Enardu e Alessandro Graziani si sono visti dopo Temptation Island Vip ed entrambi lo hanno confermato.

I due avrebbero passato insieme un weekend e quando Alfonso Signorini ha chiesto ad entrambi – in maniera esplicita – se avessero consumato i due non hanno negato. Anzi.

Ecco la dichiarazione di Alessandro:

“Ci siamo visti, l’ho vista una volta dopo il programma perché volevo capire. Ci siamo visti sì. Non capisco perché mi state chiedendo a me questa cosa [se ha consumato, ndr] c’è stato qualcosa, ma la vita va avanti. Non voglio avere queste menate di c**o da fuori. Perché non glielo chiedi a lei?”