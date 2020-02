Serena Enardu svela finalmente se è stata in intimità con il tentatore Alessandro Graziani

La scorsa settimana Alessandro Graziani e Serena Enardu hanno confermato di aver passato un week end insieme dopo la fine di Temptation Island Vip. Entrambi però si sono rifiutati di dire se hanno consumato. La concorrente del GF Vip ha solo detto: “Vi lascio con il dubbio“.

Oggi però è arrivata la verità, Serena a Verissimo ha detto di non aver mai tradito Pago.

“Dopo “Temptation Island” Pago ha sofferto moltissimo e gli ho chiesto scusa. Non voglio sapere se sia stato con altre persone. Io non l’ho fatto e l’ho mai tradito e sono sicura neanche lui me, ci metterei la mano sul fuoco”.