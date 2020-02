Ecco perché Serena Enardu (da fuori la Casa) ce l’ha con Andrea Montovoli

Serena Enardu è durata al Grande Fratello Vip poco più di due settimane ma anche da fuori continua a far parlare. Vittima delle sue ultime storie su Instagram è il gieffino Andrea Montovoli, colpevole di aver chiesto al pubblico di eliminare Pago (che è al televoto questa settimana contro Licia Nunez).

“Ho sentito che stanno cercando di far votare Pago per farlo uscire dalla casa perché il signor Montovoli decide come e quando io e lui dobbiamo stare insieme” – ha sbottato Serena Enardu su Instagram – “Prima non andava bene che io entrassi perché doveva finire il suo percorso da solo ora invece è cosi carino e generoso da sollecitare i fan a votare Pago per farci stare insieme. Se Pago vuole uscire per stare con me prende la porta rossa ed esce ma se vuole stare la e perché vuole stare la, per mille motivi e non lo decide Montovoli o il gruppo. Alcuni stanno cercando anche di dare dei consigli a Clizia e Paolo sul loro rapporto perché la coppia fa molta paura, quindi dico a tutti di votare Pago per farlo rimanere li perché è la persona più onesta, più vera, è quello che può dare un messaggio importante, ovvero quello che vince su tutto l’essere leali e non fare branco e non coalizzarsi tutti contro una o due persone”.