Serena Enardu parla di matrimonio e figli con Pago

Serena Enardu e Pago, dopo essersi lasciati a Temptation Island Vip, si sono ritrovati al Grande Fratello Vip tornando insieme ufficialmente.

Intervistata dal sito ufficiale del GF, la Enardu ha svelato di non aver mai smesso di amare Pago:

“Non ho mai smesso di amarlo, probabilmente c’è stato un momento di crisi tale da farmi pensare che si fosse affievolito anche il sentimento. Non ero felice, non stavo bene, quindi mi sono convinta di non amarlo più, ma non sono mai riuscita a dirglielo, nemmeno al falò di confronto, perché il problema non era il sentimento. C’era sicuramente un appiattimento del rapporto, dopo tanti anni capita, e a volte si preferisce non affrontare il problema anche per quieto vivere. C’è chi preferisce combattere, chi preferisce lasciar perdere, e noi abbiamo lasciato perdere”.