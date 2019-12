Serena Enardu: “Dopo Temptation Island Vip sono in cura da uno psicologo”

L’esperienza di Temptation Island Vip non deve essere stata facile per Serena Enardu che – dopo sei anni d’amore con il cantante Pago – si è invaghita di un aitante tentatore che tuttavia non ha ricambiato l’interesse.

Nonostante abbia lasciato la trasmissione mano nella mano con il tentatore Alessandro Graziani, una volta usciti il ragazzo le ha dato il ben servito lasciandola sola. Intervistata dal settimanale Chi di Alfonso Signorini, Serena Enardu ha confessato di essere ora seguita da uno psicologo.

“Mio figlio Tommaso percepisce Pago come un papà. Quando Pago è a Cagliari, si vedono e si sentono. Io invece no. Dopo sei anni d’amore la storia con Pago doveva finire. Si è spento l’amore, si è disintegrato il mio equilibrio. Sono pentita di averlo fatto soffrire, ma sono stata me stessa. Una donna esasperata, sola e spenta. Gli errori e le scorrettezze sono state fatte da entrambi. Solo che io l’ho dimostrato apertamente, lui no. Sono in cura da uno psicologo. Che cosa sono, che cosa voglio oggi, non lo so. È un periodo dove la tristezza fa a pugni con attimi di serenità. Per fortuna ho accanto la mia famiglia”.