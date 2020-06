Serena Grandi non dimentica e torna ad attaccare Giulia De Lellis

Tutti i fan del trash ricorderanno senza ombra di dubbio una delle catfight più epiche dei salotti di Barbara d’Urso, quella tra Serena Grandi e Giulia De Lellis. A gennaio 2017 a Domenica Live la famosa attrice pronunciò l’iconica frase: “Ma chi sei? Io sono un premio Oscar. Ah scema!“.

Subito dopo la trasmissione, Serena tornò ad attaccare Giuliona sui social: “Che posso dirvi, quando ci vuole, ci vuole. A me questa qui già stava sulle da quando ha offeso Asia Nuccetelli, poi queste devono capire una cosa, nella vita ci vuole un pizzico di ironia, non di spocchiagine e di presunzione basati su cosa..? Sui selfie, ma per cortesia!”

Le due al GF Vip chiarirono, Serena Grandi si scusò con la vulcanologa, che invece fece delle dichiarazioni ambigue su Domenica Live. Ma a distanza di anni l’autrice di ‘Le Corna Stanno Bene su Tutto’ e il Premio Oscar sono buone amiche? Pare proprio di no, visto che ieri sera a Live Non è la d’Urso Serena Grandi ha lanciato una nuova shade a Giulia.

“Giulia De Lellis è diventata una influencer importantissima? Oddio, non stiamo parlando della Kardashian. Barbara senti, io non vedo carriere per queste web influencer. Non vedo artisti, vedo gente senza arte né parte”.

Rivedere la vecchia lite tra Serena e Giulia mi ha fatto ricordare quanto amassi la De Lellis in versione trashona che attacca briga con tutti (ricordiamoci di Asia Nuccetelli). Bei tempi quando la fidanzata di Damante si prendeva meno sul serio e puntava alla tv trash piuttosto che alla moda e alle collaborazioni social. I beveroni imbevibili, i codici sconto, i grandi marchi che si buttano su tronisti e corteggiatori stanno rovinando il trash.

