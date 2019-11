Serena Grandi: ladri in casa, lei fa un appello a Salvini

Giovedì scorso dei ladri sono entrati in casa a Serena Grandi e le hanno rubato diversi gioielli e anche le ceneri dei suoi genitori. L’attrice ha registrato diverse storie in cui ha raccontato quello che è successo.

“Sono venuti i ladri ieri e mi hanno sfondato la casa. Questi maledetti staranno anche guardando questi video. Caro Matteo continuo a dire ‘ci vuole la ruspa’ soprattutto a Rimini. Quando sono rientrata a casa ho trovato tutto a soqquadro. Hanno trafugato persino le ceneri di mio padre e mia madre, che custodisco gelosamente in casa. I ladri in casa mi hanno sconvolto. Serve sicurezza. Matteo ha ragione”.

Intervistata da Il Tempo Serena Grandi ha detto di voler incontrare Salvini per parlare di sicurezza.

“I ladri hanno trafugato le ceneri dei miei genitori (che custodisco in casa) pensando di trovare gioielli. Voglio incontrare Salvini. Lo farò presto. Serve la ruspa”.

Mi spiace molto per Serena, è scioccante scoprire che qualcuno è entrato in casa tua e ha distrutto tutto. Purtroppo però non credo che il food blogger possa risolvere il problema sicurezza in Italia.

Serena Grandi, ladri in casa: trafugate pure le ceneri di papà. “Serve la ruspa, ha ragione Salvini” Che ha ragione #Salvini noi lo diciamo da molto tempo. #ruspa — osservatorepolitico1 (@MarioSi36875732) November 10, 2019

Serena Grandi che invoca Matteo Salvini e le sue ruspe. pic.twitter.com/K9pcIQQNcF — DocTairov (@DenisTairov) November 9, 2019



Fonte Il Tempo