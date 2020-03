Serena Grandi chiarisce il commento su Piero Chiambretti

Ieri pomeriggio AdnKronos è uscito con una nota su Serena Grandi, in cui c’è stata una confusione di date e si è creduto che l’attrice avesse in qualche modo incontrato Piero Chiambretti nel suo periodo di incubazione del CoronaVirus.

Per fortuna non è così, ecco la nota:

“Riprendo questo post così da poter fare chiarezza :

Amici, sarebbe il caso di puntualizzare qualcosa che probabilmente è stato travisato.

Ho avuto modo di vedere una volta Piero Chiambretti, non due volte come è stato riportato, ma solo nella giornata del 28 di Gennaio per via della registrazione della puntata di #Cr4.

La foto postata successivamente non era altro che una foto che avevo scattato in quella giornata e poi pubblicata successivamente.

L’aver detto “mi metto in auto quarantena”, era riferito a quanto ho messo in atto dopo le ultime ordinanze e alla luce di quanto sta succedendo nel mio paese.

Certo, io Piero l’ho baciato e abbracciato ma in tempi non sospetti, e per quanto riguarda il mio status di salute, quando non sono stata bene in quei giorni, doveva essere legato alla stanchezza e al viaggio e alla tensione nell’aria…e possono essere effetti collaterali della radio terapia.

Non voglio allarmare nessuno, io mi trovo in casa e sono accompagnata da televisione e libri in attesa che ci siano delle più belle notizie.

Io sto benissimo, e sono molto fiduciosa, credo davvero che questo bello stivaletto con un po’ di pazienza torni a brillare e auguro a Piero una pronta ripresa ✨”