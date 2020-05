Serena e Pago si sono lasciati, lui svela: “È successo qualcosa di troppo grave”

Serena e Pago si sono lasciati ed a distanza di una settimana dall’annuncio sono emersi nuovi dettagli. A parlare questa volta sono stati entrambi che hanno rilasciato una breve intervista – a distanza – col settimanale Chi.

Serena Enardu ha confermato la litigata parlando di ‘storia malata’:

“Ho bloccato tutti i contatti con Pago. Non voglio sapere più niente. La mia vita privata deve svanire dal pubblico. Che cosa è successo tra di noi? Io sono una persona trasparente, non ho mai nascosto nulla, nel bene e nel male. La nostra era una storia malata. Non permetterò mai più a nessuno di amarmi senza provare in primis fiducia nei miei confronti”.

Mentre Pago ci ha dato più dettagli, parlando di fatto ‘troppo grave’ e di non fiducia nei confronti dell’ex compagna. Che stia alludendo a qualche ipotetico tradimento?

“È successo qualcosa di troppo grave. Non potrò mai più aver fiducia in lei. Mi sono ritrovato di nuovo vagabondo d’amore, senza casa, senza macchina, senza Serena. Ma va bene così. Saprò ricominciare dalla mia famiglia. Mi ha deluso, mi ha fatto ancora del male. Al momento devo ricostruire la mia vita ancora una volta. Posso solo dire che Serena di fiducia non può parlare. Lei non sa nemmeno cosa sia la fiducia, ieri così come oggi”.