Sergio Vessicchio attacca Barbara d’Urso in diretta, lei lo asfalta: “Salutami a soreta, ciao”

Sergio Vessicchio è diventato noto al grande pubblico per colpa di una sua telecronaca sessista. L’uomo era in collegamento con Live Non è la d’Urso per parlare di quell’episodio spiacevole ed ha rivelato di essere stato radiato dall’ordine dei giornalisti. Dopo aver duramente attaccato Mughini e la Parietti, il telecronista si è rivolto a Barbara d’Urso: “Sei stata radiata pure tu! Anche se poi hai vinto la causa“.

Barbara ha risposto al suo ospite sbugiardandolo.

“Io non sono mai stata radiata dall’ordine. Silenzio e rispetta la padrona di casa, perché sei a casa mia. Io avevo il tesserino da giornalista che ho riconsegnato vari anni fa. Facevo della pubblicità in una mai trasmissione e per correttezza l’ho riconsegnato. Secondo, il signor Iacopino allora presidente dell’ordine dei giornalisti mi fece un’azione legale. Secondo lui io non potevo intervistare nessuno visto che non ero più giornalista. La Procura ha dato ragione a me.

Quindi tra me e te c’è una grande differenza, io non sono mai stata radiata, tu sì e secondo me giustamente”.

Messo alle strette l’uomo ha iniziato ad urlare ed ha attaccato anche la tv di Barbara.

“Non mi sopporti perché ti dico la verità in faccia. Fai una tv becera, una televisione che guarda agli ultimi. Una vergogna. Una televisione che non si usa e non si porta più. Con me non la spunti, ti faccio nera. Io ti metto KO”.

La conduttrice però ha asfaltato Sergio Vessicchio: “Visto che la mia televisione non si porta più, così come i tuoi capelli. Io decido che tu nella mia televisione non ci starai più. Salutami a soreta! Chiudere”.

Praticamente un secondo capitolo del celebre: “Caciottaro. Lo show quando inizia e quando finisce lo decido io. Ciao Fabrizio, buona vita“.

Sergio Vessicchio vs Barbara d’Urso: i video (qui il filmato completo).

Visualizza questo post su Instagram Nessuno mette Barby in un angolo. #noneladurso #barbaradurso Un post condiviso da BitchyF.it (@bitchyf.it) in data: 16 Dic 2019 alle ore 1:52 PST