Sergio Vessicchio manda un messaggio a Barbara d’Urso dopo averla attaccata e fa una rivelazione

Una settimana fa Sergio Vessicchio ha duramente attaccato Barbara d’Urso in diretta a Live Non è la d’Urso. Il giornalista ha iniziato ad urlare: “Ti faccio nera. Fai una tv becera, una televisione che guarda agli ultimi. Una vergogna”.

In questi giorni il telecronista ha fatto una rivelazione a Il Punto, la trasmissione di Manila Gorio. L’uomo detto che sarebbe dovuto essere ospite a “Pomeriggio Live“, ma che la sua ospitata è saltata all’ultimo minuto.

Ma questo cosa significa? Barbara non l’ha voluto a Pomeriggio Live a maggio, per poi richiamarlo a dicembre in prima serata?



“Dopo aver riconsegnato il tesserino, Barbara è stata bravissima. Lei fa quello che fa in maniera tra le migliori d’Italia. […]

Allora, io se incontro Barbara provo ad abbracciarla. La vorrei abbracciare, sempre che lei non si schifa e non lo vuole. Io però ritengo che quando si va in un trash si prendono e si danno. Anche lei ha mandato di rispetto a mia sorella, ma nessuno ha detto niente. Insomma, in quelle situazioni c’è un botta e risposta. Io non devo chiedere scusa a nessuno. Però ripeto che se dovessi incontrarla io l’abbraccerei. Quando ho rivisto quella lite non è che mi sono piaciuto tanto, devo dire la verità. Non mi è piaciuto quello che ho visto”.