Nuovo sfogo di Eliana Michelazzo: “Mi ha devastata…”

Dopo essere stata accusata di avere una storia segreta con Donna Pamela Perricciolo e di essere andata a trovarla in ospedale dopo il presunto abuso di farmaci, ieri notte Eliana Michelazzo ha pubblicato un nuovo sfogo sul suo profilo Instagram. La compagna di Simone Coppi (fratello di Lorenzo David Coppi e figlio di Ginevra Coppi, ex fidanzata di Mark Caltagirone) ha scritto di essere stata una stupida per aver creduto a tutto ed ha pubblicato l’anello che le ha regalato il marito fantasma (che lei baciava virtualmente).

“20 dicembre 2009. Per me ra una data importante. Mi sentivo legata e invece? Era solo un gioco di sentimento che mi ha devastata. Non lo meritavo. Il sogno di ogni donna? Un uomo accanto che ti ama. Che stupida che sono stata Dio mio”.

Sarò perfido io, ma non riesco proprio a credere che Eliana Michelazzo sia solo una vittima plagiata di chi c’è dietro a Mark Caltagirone e Simone Coppi.